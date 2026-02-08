Quando lo sci alpino oggi in tv | orario discesa femminile streaming pettorali di partenza

Questa mattina le atlete italiane dello sci alpino scendono in pista per la discesa femminile. Dopo la doppietta di ieri con Franzoni e Paris, oggi le ragazze cercano di conquistare medaglie. La gara si può seguire in diretta tv e streaming, con le atlete che partono con i pettorali di diverso colore. Molti occhi sono puntati sulle speranze italiane di ottenere un buon risultato.

Dopo la meravigliosa doppietta sul podio nella discesa maschile di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, oggi tocca alle donne andare a caccia di una o anche più medaglie. C’è davvero grandissima attesa perchè a Cortina sull’Olympia delle Tofane si apre il programma dello sci alpino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Il quartetto azzurro impegnato in discesa quest’oggi può davvero far sognare. I fari sono ovviamene puntati su Sofia Goggia, che partirà con il pettorale numero 15 e sarà l’ultima del sottogruppo delle migliori della classifica di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi le donne dello sci alpino scendono in pista per la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

