Questa mattina Stefania Costantini e Amos Mosaner sono entrati tra i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due atleti italiani si sono qualificati ufficialmente per le semifinali di curling misto. L’evento si svolge nel pieno rispetto del programma e gli appassionati già sanno quando e dove vederlo in tv o in streaming.

Stefania Costantini ed Amos Mosaner sono ufficialmente qualificati alle semifinali di curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell’ottavo match del gruppo Robin, i due azzurri sono stati battuti dalla Gran Bretagna, che si è imposta con il risultato di 6-9. Nonostante il terzo ko del torneo, la coppia italiana è comunque riuscita a qualificarsi al penultimo atto. La sconfitta della Svizzera, fuori dalle prime quattro, ha infatti spalancato le porte agli azzurri, che affronteranno, domani alle 10.05, gli Stati Uniti d’America, nell’ultimo match del grande raggruppamento. Il risultato del confronto con la coppia statunitense svelerà anche chi sarà l’avversario di Costantini-Mosaner nella semifinale di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la semifinale dell’Italia di curling misto: orario, avversaria, tv, streaming

Perugia si prepara a vivere un momento decisivo al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, dopo aver dominato la fase a gironi.

Italia sconfitta nel curling, però già in semifinale: Mosaner e Constantini perdono 9-6 contro la Gran Bretagna, ma il ko della Svizzera con la Norvegia ci consente di staccare il pass, domani contro gli Usa in palio ci sarà il secondo posto nel girone

