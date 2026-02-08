Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 8 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, domenica 8 febbraio, si tiene il secondo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli italiani sono pronti a scendere in pista per conquistare le prime medaglie. Gli orari delle gare, le altre info su tv e streaming sono già disponibili, e gli atleti italiani sono determinati a fare bene.

Oggi, domenica 8 febbraio, secondo giorno in cui si assegneranno le medaglie in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’ Italia si prepara a vivere una giornata da assoluta protagonista, con otto finali in programma che assegneranno le medaglie: dalla discesa libera femminile di sci alpino allo skiathlon maschile di fondo, passando per i 5000 metri maschili di speed skating, il PGS di snowboard sia al maschile che al femminile, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile di slittino e il team event di pattinaggio. Grande attesa soprattutto per la discesa libera femminile, al via alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (8 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi. Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (5 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming #Milano-Cortina 2026 || Oggi, giovedì 5 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Quando l’Italia non fu più Italia; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (5 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming; Ranking Atp, Alcaraz perderà 500 punti su Sinner: la classifica aggiornata. Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (7 febbraio): orari esatti, tv, programma, streamingOggi, sabato 7 febbraio, si inizieranno ad assegnare le medaglie nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l'emozionante cerimonia d'apertura ... oasport.it Australian Open 2026, non solo Sinner: tutti gli italiani in campo e quando giocanoMartedì 20 gennaio debutta sulla Rod Laver Arena di Melbourne il campione in carica: affronterà il francese Gaston. In campo anche Musetti, Darderi, Sonego e Nardi nel maschile, mentre fra le donne ... lettera43.it Le Olimpiadi sono iniziati. Ieri la sfilata degli atleti e dei tecnici anche a Cortina con Nicola Drocco tra gli italiani. Gli azzurri allenati dall'albese nello skeleton gareggeranno da giovedì 12 a domenica 15. https://www.gazzettadalba.it/2026/02/lalbese-nic facebook #Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina x.com

