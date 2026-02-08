Quando finisce il maltempo Giuliacci | Blitz polare tutte le date

Nei prossimi giorni l’Italia si preparara a cambiare volto dal punto di vista meteorologico. Dopo un periodo di piogge intense, arriverà un’ondata di aria molto fredda, definita da alcuni esperti come un “blitz polare”. Le temperature scenderanno rapidamente, portando condizioni di gelo e vento forte in molte regioni.

Nei prossimi giorni l'Italia attraverserà una fase meteorologica piuttosto vivace, caratterizzata dapprima da un nuovo e intenso periodo di piogge, e successivamente dall'arrivo di un rapido ma deciso afflusso di aria polare. Uno sguardo complessivo ci permette quindi di tracciare una tendenza fino a circa il 20 febbraio. Ecco l e previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Prima di parlare del freddo in arrivo, è bene soffermarsi sulla lunga parentesi di maltempo che accompagnerà il Paese fino a giovedì 12 febbraio. Entro quella data, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, sono infatti attesi altri quattro cicloni piovosi, destinati a bagnare ampie zone della penisola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il colonnello Mario Giuliacci analizza le previsioni meteo per i prossimi dieci giorni, evidenziando come il freddo intenso possa ancora persistere in molte regioni italiane.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci indicano che il freddo potrebbe non mollare facilmente nelle prossime settimane.

