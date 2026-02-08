Lindsey Vonn ribadisce di aver già vinto, anche dopo la caduta a Cortina. La campionessa americana aveva detto tutto prima, con un messaggio sui social, lasciando intendere che per lei il risultato più importante era arrivato già, ben prima di scendere in pista. La sua presenza alle Olimpiadi non si è fermata alla gara, e la sua forza mentale ha sorpreso molti.

La caduta di Cortina è diventata l’immagine che molti hanno scelto per chiudere una storia. Ma il senso della presenza olimpica di Lindsey Vonn era già stato chiarito da lei stessa, poche ore prima, in un lungo messaggio affidato ai social. Un testo che oggi suona come una dichiarazione di coraggio, passione, determinazione più che come una giustificazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) "Arrivare a queste Olimpiadi è stato un viaggio, e non tutti ci credevano all’inizio", ha scritto la campionessa, ricordando il ritiro durato sei anni e il ritorno reso possibile anche da una protesi parziale al ginocchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Qualunque cosa accada, io ho già vinto": Lindsey Vonn oltre la caduta

Lindsey Vonn ha annunciato di essere ufficialmente qualificata per la sua ultima Olimpiade, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Apprensione a Cortina: Brutto incidente per l'americana Lindsey Vonn Brutto incidente per l'americana durante la discesa libera delle Olimpiadi. La gara è stata sospesa dopo pochi secondi dal via, l’impatto è sembrato subito serio, richiedendo l’inter facebook

2018 2022 2026 "Not too bad", Sofia! Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa femminile, in una gara condizionata dalla drammatica caduta da Lindsey Vonn. Terza volta sul podio olimpico per la bergamasca, già vincitrice nel 2018 e vice- x.com