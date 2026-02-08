Puoi vivere 3 mesi gratis su un'isola incontaminata ad una condizione davvero particolare

Un uomo ha deciso di vivere tre mesi sull’isola di Skomer senza pagare nulla. La condizione è semplice: dovrà monitorare le pulcinelle di mare, le uccelli che popolano l’isola. L’offerta ha attirato l’attenzione di molti appassionati di natura, pronti a vivere un’esperienza insolita e a contatto diretto con la fauna locale.

