Puoi vivere 3 mesi gratis su un'isola incontaminata ad una condizione davvero particolare
Un uomo ha deciso di vivere tre mesi sull’isola di Skomer senza pagare nulla. La condizione è semplice: dovrà monitorare le pulcinelle di mare, le uccelli che popolano l’isola. L’offerta ha attirato l’attenzione di molti appassionati di natura, pronti a vivere un’esperienza insolita e a contatto diretto con la fauna locale.
L'isola di Skomer offre un'opportunità davvero unica: 3 mesi immersi nella sua natura incontaminata in modo gratuito, a condizione che si monitorino le sue famose pulcinelle di mare.🔗 Leggi su Fanpage.it
