Puoi vivere 3 mesi gratis su un'isola incontaminata ad una condizione davvero particolare

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha deciso di vivere tre mesi sull’isola di Skomer senza pagare nulla. La condizione è semplice: dovrà monitorare le pulcinelle di mare, le uccelli che popolano l’isola. L’offerta ha attirato l’attenzione di molti appassionati di natura, pronti a vivere un’esperienza insolita e a contatto diretto con la fauna locale.

L'isola di Skomer offre un'opportunità davvero unica: 3 mesi immersi nella sua natura incontaminata in modo gratuito, a condizione che si monitorino le sue famose pulcinelle di mare.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Skomer Isola

“Vi diamo 500 euro al mese e una casa gratis se vi trasferite a vivere qui”: l’annuncio dell’isola greca di Antikythera

Antikythera, l’isola greca nel mare Egeo, offre 500 euro al mese e una casa gratis a chi decide di trasferirsi.

5 mila euro di stipendio al mese e alloggio gratuito per vivere sei mesi su un’isola deserta, tra pulcinelle di mare e balene: l’annuncio di lavoro in Scozia è virale

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Skomer Isola

Argomenti discussi: Essere genitori del colpevole: capire, amare o finire di vivere; Avere questa abitudine quotidiana ti aiuta ad arrivare a 100 anni in salute; Dove andare ad aprile al caldo; Assegno di Inclusione 2026: Cos’è, A Chi Spetta e A Quanto Ammonta.

Puoi vivere 3 mesi gratis su un’isola incontaminata, ad una condizione davvero particolareL’isola di Skomer offre un’opportunità davvero unica: 3 mesi immersi nella sua natura incontaminata in modo gratuito, a condizione che si monitorino le sue famose pulcinelle di mare. Breaking news e ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.