punto nascita prosegue il dibattito a marzo altro incontro con i sindaci

Il futuro del punto nascita di Santa Maria alla Gruccia torna al centro del dibattito. A marzo si terrà un nuovo incontro con i sindaci per discutere della situazione. La questione rimane calda, con le opposizioni che chiedono chiarezza e i rappresentanti regionali di Fratelli d’Italia che confermano la loro posizione. La discussione si accende, mentre ancora non si vede una soluzione definitiva.

Il futuro del punto nascita dell’ ospedale di Santa Maria alla Gruccia continua ad alimentare il dibattito pubblico, anche alla luce dell’ultima presa di posizione ufficiale dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri e Alessandro Tomasi. Una vicenda complessa che affonda le proprie radici in un quadro normativo definito ormai da oltre un decennio. Il riferimento è all’ Accordo Stato-Regioni del 2010, che ha fissato le linee di indirizzo per il percorso nascita, successivamente dettagliate dal decreto ministeriale dell’11 novembre 2015. La normativa stabilisce che la soglia ottimale per il mantenimento di un punto nascita come quello del Valdarno sia fissata a 500 nascite all’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

