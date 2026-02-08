Puglia nel lutto | due incidenti mortali nella stessa notte giovane vittima su strada provinciale Indagini in corso

La notte in provincia di Bari si è trasformata in un susseguirsi di tragedie. Due incidenti mortali si sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro, lasciando nel lutto famiglie e comunità. La prima vittima è un giovane che ha perso la vita su una strada provinciale. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per capire cosa sia successo.

La notte sulle strade della provincia barese si è macchiata di dolore, con un secondo incidente mortale a distanza di poche ore dal primo. Una giovane donna di vent’anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Bitetto a Bitritto, portando a un drammatico incremento del bilancio nero sulle strade pugliesi. L’impatto, avvenuto nella notte tra sabato e domenica 8 febbraio 2026, ha visto l’auto condotta dalla giovane finire fuori strada, per poi colpire violentemente un albero. La notizia, che si aggiunge al lutto per la ventiseienne deceduta in un incidente tra Mola e Rutigliano, ha gettato nello sconforto le comunità locali e riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Puglia Notte

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Puglia Notte

