Pucci sessista? Allora rileggete la Littizzetto

Durante il festival, Pucci si è distinto per alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere. Molti hanno accusato il comico di essere volgare, omofobo e razzista. Alcuni spettatori si sono allontanati, altri hanno criticato aspramente il suo comportamento, considerandolo inaccettabile. La polemica continua a dividere il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dice, ma il comico Pucci al Festival, proprio no. Volgare, omofobo, razzista, fascista. Interista aggiungo io, potrebbe essere questa la nota peggiore. Un altro di TeleMeloni, come si può pensare di invitare un buffone del genere, addirittura affidandogli la coconduzione di una serata festivaliera? Scoppia il finimondo, la sinistra si ribella, la premier riferisca in Parlamento. Eppure basterebbe consultare gli archivi del festival, edizione 2013, presenta Fabio Fazio e chi ci ritrovi? Luciana Littizzetto, sì, proprio lei, garbata comica dotata di un'ironia alta e bassa, dipende dal contesto e da chi deve contestare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pucci sessista? Allora rileggete la Littizzetto... Approfondimenti su Pucci Festival Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, esplode la protesta sui social: «Omofobo e sessista» Nelle ore che precedono il Festival di Sanremo, Andrea Pucci, che dovrebbe essere co-conduttore, si scaglia contro le accuse di omofobia e sessismo sui social. La lettera di Marinucci: "Sessista? No, galantuomo. Alle donne regalo rose" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Andrea Pucci nudo su IG: "Sanremo... Sto arrivando!". Criticata la presenza al Festival del comico, "fascista, omofobo, sessista". Selvaggia Lucarelli: "E' quello che fa body shaming su Elly Schlein". #ANSA facebook Andrea Pucci nudo su IG: "Sanremo... Sto arrivando!". Criticata la presenza al Festival del comico, "fascista, omofobo, sessista". Selvaggia Lucarelli: "E' quello che fa body shaming su Elly Schlein" #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.