Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo, spiegando di aver ricevuto minacce alla sua famiglia. La sua scelta arriva dopo che si sono scatenate polemiche sulla sua partecipazione come co-conduttore della terza serata. Meloni si è schierata in sua difesa, mentre la Rai ha espresso rammarico per la sua decisione.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pucci rinuncia a Sanremo: «Minacce alla mia famiglia». Meloni lo difende, la Rai: «Rammarico»

Approfondimenti su Pucci Sanremo

Dopo le minacce rivolte alla sua famiglia, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo le polemiche e le minacce rivolte alla sua famiglia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pucci Sanremo

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra; Contro di me insulti e minacce, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, deriva illiberale della sinistra; Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it

Pucci rinuncia a Sanremo: Termine fascista non dovrebbe esistereDopo le polemiche e gli attacchi ricevuti, il comico ha deciso di fare un passo indietro dalla partecipazione all’evento musicale, spiegando di voler tutelare sé stesso e la famiglia. La Rai esprime r ... tg24.sky.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: cosa è successo davvero dietro le polemiche e le reazioni politiche che hanno scosso il Festival facebook

Il caso Andrea Pucci: il comico ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di #Sanremo dopo gli insulti ricevuti sul web. Ed è bufera politica. #Tg1 Giancarla Rondinelli x.com