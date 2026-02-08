Pucci rinuncia a Sanremo | Minacce alla mia famiglia Il termine fascista non dovrebbe esistere più Meloni lo difende

Dopo le minacce rivolte alla sua famiglia, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo. L’attore e conduttore ha spiegato di aver ricevuto messaggi inquietanti che lo hanno spinto a fare un passo indietro, anche se inizialmente aveva accettato di partecipare come co-conduttore. Meloni si è schierata pubblicamente in sua difesa, mentre le polemiche continuano a dividere pubblico e organizzatori.

