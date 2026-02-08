Pucci rinuncia a Sanremo | Minacce alla mia famiglia Il termine fascista non dovrebbe esistere più Meloni lo difende
Dopo le minacce rivolte alla sua famiglia, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo. L’attore e conduttore ha spiegato di aver ricevuto messaggi inquietanti che lo hanno spinto a fare un passo indietro, anche se inizialmente aveva accettato di partecipare come co-conduttore. Meloni si è schierata pubblicamente in sua difesa, mentre le polemiche continuano a dividere pubblico e organizzatori.
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
