PUCCI RINUNCIA A SANREMO | INSULTI MINACCE ED EPITETI INACCETTABILI

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla terza serata del Festival di Sanremo. Dopo aver ricevuto insulti, minacce e epiteti, il comico ha scelto di mollare. La sua decisione arriva dopo le polemiche seguite alla conferma del suo ruolo nella kermesse.

Il comico Andrea Pucci annuncia la decisione di non prendere parte alla terza serata del Festival di Sanremo dopo le polemiche seguite all’ufficializzazione del suo ruolo. “ Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quanto ricevuto in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili “, spiega, parlando di un clima di odio che rischia di compromettere il rapporto con chi segue la kermesse musicale. Da qui la scelta di ritirarsi, con un ringraziamento a Carlo Conti e alla Rai. “ Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Omofobia e razzismo indicano odio verso l’essere umano e io non ho mai odiato nessuno “. 🔗 Leggi su Bubinoblog

