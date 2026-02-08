Andrea Pucci finisce sotto accusa per alcune sue battute, ma questa volta la polemica non riguarda tanto le parole in sé, quanto il modo in cui vengono interpretate. La sinistra, infatti, avrebbe censurato il comico, ridendo di fronte a chi cita “patozza” come Benigni o si mette in mutande come Littizzetto. Pucci non si aspettava di essere paragonato a grandi nomi della comicità, ma ora si trova al centro di un dibattito acceso, tra chi lo difende e chi lo accusa di aver superato il limite.

Andrea Pucci non avrebbe mai immaginato di poter essere accostato, un giorno, a giganti della comicità (si fa per dire) com e Roberto Benigni, Luciana Littizzetto, Angela Finocchiaro, Daniele Luttazzi, e non per la capacità di far ridere – talento comunque relativo all’intelligenza di chi ascolta le rispettive spiritosaggini – ma nel livello di “sessismo”, scorrettezza, omofobia o volgarità. Eppure nel giorno dell’auto-epurazione di Pucci dal festival di Sanremo – dopo una intensa campagna di discredito della sinistra originato dalla sua vicinanza alla destra – qualche ricordo di sketch eccessivi, volgari o politicamente scorretti, che tanto indignano oggi i compagni che alzano il ditino contro l’artista non omologato a loro – emerge prepotentemente dalla memoria, anche non troppo recente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pucci censurato dalla sinistra che ride per chi parla di “patonza” (Benigni) o si mette in mutande (Littizzetto)

A Sanremo, il pubblico ha assistito a un episodio curioso: mentre Roberto Benigni e Geppi Cucciari sono stati applauditi, Pucci è stato fischiato e criticato per le sue posizioni di destra.

Andrea Pucci, comico milanese con origini venete, finisce al centro di polemiche dopo aver deciso di non partecipare a Sanremo.

Argomenti discussi: Ghali censurato e Andrea Pucci al Festival, ecco TeleMeloni; Pucci rinuncia a Sanremo. Littizzetto, Luca e Paolo: ci siamo sorbiti di peggio; A Sanremo i compagni Benigni e Cucciari sì, Pucci no: è troppo di destra. L'ultimo delirio della sinistra; Italo Bocchino censurato, qui non può parlare: l'ultima vergogna firmata Pd | Libero Quotidiano.it.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosaAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it

Meloni difende Pucci e attacca la sinistra: Clima d’odio e deriva illiberale spaventosaLa destra fa quadrato intorno al comico dopo la rinuncia a Sanremo per le polemiche che lo hanno investito nei giorni scorsi ... repubblica.it

Eccoli di nuovo. Puntuali. Gli intrepidi difensori della libertà di stampa e di satira. Ovviamente solo se di sinistra. Pucci, a cui va la mia solidarietà, non lo è, quindi va censurato. facebook

Ovviamente Pucci fa più comodo da martire della libertà d’espressione che infilato a forza a Sanremo per parlare di suocere, ma possiamo almeno partire dal presupposto fattuale che nessuno lo ha censurato Perché il ministro degli Esteri sta dedicando tem x.com