Pubblicità su strada il Comune a caccia degli abusivi

Il Comune di Latina ha avviato una serie di controlli per sgombrare le strade dagli impianti pubblicitari non autorizzati. Gli agenti stanno verificando pagamenti, autorizzazioni e rimuovendo quelli abusivi. Durante una seduta delle commissioni Bilancio e Attività produttive si è scoperto che circa l’80% di questi impianti sono irregolari. Ora si punta a fermare i “furbetti” e a ripulire le vie cittadine.

Controlli sui pagamenti, verifiche sulle autorizzazioni e rimozioni degli abusivi. Il Comune di Latina va a caccia dei "furbetti" degli impianti pubblicitari, dato che, come emerso nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Attività produttive, circa l'80% degli impianti su strada.

