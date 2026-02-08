Provinciali il Partito Democratico presenta la propria lista | c’è Carmine Valentino
Questa mattina il Partito Democratico ha annunciato la propria lista per le elezioni provinciali di Benevento. Tra i candidati spicca il nome di Carmine Valentino, che si aggiunge agli altri nomi già circolati. Con questa mossa, il partito rafforza la propria presenza in vista del voto che si terrà nei prossimi giorni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si aggiunge un ulteriore tassello al quadro delle candidature per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Alla Rocca dei Rettori è stata infatti depositata anche la lista del Partito Democratico, che completa così la presenza delle principali forze politiche nella competizione elettorale del 28 febbraio. Dieci i candidati indicati nella compagine democratica: Benedetta Careciano – consigliere comunale Giuliano Gerardo Calabrese – consigliere comunale Remo Cavoto – consigliere comunale Incoronata Immacolata Lucia Cilenti – consigliere comunale Luigina Di Gioia – consigliere comunale Floriana Fioretti – consigliere comunale Natale Mucci – consigliere comunale Giovanni Procarini – consigliere comunale Giuseppe Antonio Stanzione – consigliere comunale Carmine Valentino – consigliere comunale Con la presentazione della lista del Partito Democratico si delinea in maniera sempre più completa lo scenario politico provinciale, ormai avviato verso la fase decisiva che porterà al rinnovo dell’assise di Palazzo del Governo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
