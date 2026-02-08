Giovedì scorso, i volontari della Protezione civile di Recanati si sono riuniti nell’aula magna del Comune per un confronto diretto con il coordinamento. La riunione è nata per chiarire i ruoli e le competenze all’interno del gruppo, ma ha anche fatto emergere qualche malumore tra i partecipanti.

È stato un confronto diretto tra coordinamento e volontari della protezione civile di Recanati, giovedì scorso nell’aula magna del Comune, per fare chiarezza su ruoli, competenze e dinamiche interne al gruppo. Erano presenti il sindaco Emanuele Pepa, il vicesindaco Roberto Bartomeoli, il comandante della polizia municipale Nicolas Fulvi, oltre al coordinatore del gruppo recanatese Alessandro Mazzanti e al responsabile regionale del volontariato di protezione civile, Mauro Perugini. L’incontro si è svolto inizialmente in un clima disteso ed è stato in gran parte dedicato all’illustrazione, da parte di Perugini, delle attività del volontariato di protezione civile e dei compiti che i volontari sono chiamati a svolgere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, malumori in assemblea

Approfondimenti su Recanati Protezione Civile

L'assessore Lorenzo Tomassoli si impegna a portare la protezione civile nelle case dei cittadini, promuovendo pratiche di prevenzione e sicurezza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Recanati Protezione Civile

Argomenti discussi: Protezione civile, malumori in assemblea; PROTEZIONE CIVILE A TERRACINA, L'EX COORDINATORE SI DIMETTE: NEMMENO UN GRAZIE DOPO MESI DI LAVORO; Carnevale di Civita Castellana, verso la serrata dopo i divieti: Ci vogliono far lavorare con ansia e paura.

Protezione civile, malumori in assembleaÈ stato un confronto diretto tra coordinamento e volontari della protezione civile di Recanati, giovedì scorso nell’aula magna del Comune, per fare chiarezza su ruoli, competenze e dinamiche interne ... ilrestodelcarlino.it

La Protezione Civile della Regione #Campania ha emanato un’allerta meteo Gialla per rischio idrogeologico localizzato, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. L’avviso riguarda possibili frane, smottamenti e caduta massi in aree dove i terreni ris facebook