Questa sera si gioca la partita tra Villarreal e Espanyol, la prima del 2026. Entrambe le squadre arrivano in forma e hanno fatto un’ottima prima parte di stagione. La sfida si svolge lunedì, con molti tifosi che si chiedono chi avrà la meglio. La partita si può seguire in diretta, e le formazioni sono pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti.

Villarreal-Espanyol è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Hanno fatto una prima parte di stagione grandissima queste due squadre. Molto al di sopra di quelle che erano le aspettative. Ma adesso stanno pagando, e anche tanto. Ma una delle due riuscirà a tirarsi fuori. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sia il Villarreal che l’Espanyol non vincono da cinque partite. Ed entrambe, nell’arco di questo tempo, hanno solamente fatto un pareggio. Insomma, il momento è critico, e anche molto. Ma il Sottomarino Giallo, che lotta per un posto nella prossima Champions League, non vuole dilapidare quanto di buono fatto fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Espanyol: la prima del 2026

Approfondimenti su Villarreal Espanyol

Questa sera alle 21 il Villarreal affronta l’Espanyol in un match che chiude la giornata 23 della Liga spagnola.

Ultime notizie su Villarreal Espanyol

Pronostico Villarreal vs Espanyol – 9 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Villarreal e Espanyol si gioca il 9 Febbraio 2026 alle 21:00 nello storico Stadio de la Ceramica. Una cornice perfetta per una partita ... news-sports.it

Apuestas y pronósticos Villarreal vs EspanyolPronósticos del partido que enfrenta a Villarreal y Espanyol en el Camp Nou correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports ... marca.com

