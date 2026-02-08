Pronostico Le Havre-Strasburgo | il pareggio non è concepito

Domenica si gioca Le Havre contro Strasburgo, una partita importante della ventunesima giornata di Ligue 1. Le due squadre sono pronte a scendere in campo, ma il pronostico non lascia spazio a un pareggio. Entrambe vogliono i tre punti e si aspettano una gara aperta e combattuta.

Le Havre-Strasburgo è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Una sola sconfitta nelle ultime dieci partite sono un bottino clamoroso per lo Strasburgo, la squadra che sta dando maggiori soddisfazioni ai tifosi, in Francia, vedendo quella che poi è la qualità della rosa. Una stagione fino al momento entusiasmante che potrebbe diventare quasi storica qualora alla fine dell’anno dovesse arrivare una qualificazione europea. E vista la classifica le possibilità ci sono davvero tutte. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

