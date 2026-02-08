Pronostico Colonia-Lipsia | aggancio Champions

Domenica alle 15:30 si gioca la partita tra Colonia e Lipsia, valida per la ventunesima giornata di Bundesliga. È un match importante perché può decidere chi si avvicina di più all’obiettivo Champions. La partita sarà trasmessa in diretta TV, e le formazioni sono quasi pronte per scendere in campo. I tifosi sono già in attesa, sperando in un risultato che possa cambiare le sorti della classifica.

Colonia-Lipsia è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. C'è il profumo di un aggancio in zona Champions League per il Lipsia, distante solamente tre punti dallo Stoccarda che ha una partita in più e che occupa il quarto posto adesso. L'occasione è troppo ghiotta per non prenderla contro un Amburgo che ha tredici punti in meno. E che non vince uno scontro diretto, in casa o in trasferta, da sette turni. Ha mollato un po' la presa il Lipsia dopo la legnata presa contro il Bayern Monaco un mese fa.

