L’Atletico Madrid affronterà il Betis questa domenica nella ventitreesima giornata della Liga. La squadra di Simeone si presenta forte in casa, mentre il Betis arriva dopo tre sconfitte consecutive in trasferta. La partita si annuncia combattuta, con i padroni di casa che vogliono confermare il loro vantaggio nel campionato.

Atletico Madrid-Betis è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Da un lato c’è la squadra, quella di Simeone, che è sicuramente una delle migliori al mondo a sfruttare il fattore campo; dall’altro, invece, il Betis, arriva da una serie di tre sconfitte (e un pareggio) lontana dalle mura amiche. Insomma, anche questo fa capire l’indirizzamento di questa partita. Senza dimenticare la legnata che il Betis ha preso qualche giorno fa, in casa, in Coppa del Re. Cinque a zero senza sconti. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Atletico Madrid-Betis: altra legnata in pochi giorni

Questa sera si gioca il match tra Betis e Atletico Madrid, quarti di finale di Coppa del Re.

Il match tra Atletico Baleares e Atletico Madrid, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Re, si disputa mercoledì alle 19:00.

Pronostico Betis-Atletico Madrid: la striscia rimane apertaIl Betis ha conquistato tre volte questa manifestazione nella propria storia. E sogna di arrivare in fondo di nuovo. Complicato, perché di fronte ha un Atletico Madrid che è vero non sta vivendo il su ... ilveggente.it

Pronostico Atlético Madrid vs Real Betis – 8 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Atlético Madrid e Real Betis accende il pomeriggio dell’8 Febbraio 2026 al Metropolitano Stadio, con calcio d’inizio fissato alle ... news-sports.it

