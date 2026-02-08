programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Oggi su Canale 5 va in onda una giornata ricca di programmi, con film, soap e talk show pronti a intrattenere il pubblico. Se vuoi sapere cosa guardare in diretta o in streaming, qui trovi tutte le informazioni sulla programmazione di oggi.

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 8 Febbraio 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:52 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 07:59 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:49 - Tg5 Speciale Gli 007 italiani raccontano sfide e strategie di Aise e Aisi per proteggere l'Italia, con interviste esclusive e analisi del DIS 09:44 - Luoghi di Magnifica Italia Alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese 09:56 - Santa Messa Celebrazione della Santa Messa 10:54 - Melaverde - Le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:27 - Melaverde - Le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:51 - Melaverde - editing I conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno 12:55 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

