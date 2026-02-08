progetto di restauro celletta di slorenzo via alla raccolta fondi

La piccola Celletta di San Lorenzo a Arcidosso rischia di scomparire se non si interviene subito. È partita la raccolta fondi per restaurarla, un passo importante per salvare un pezzo di storia dell’Amiata. Il restauro potrebbe dare nuova vita a un edificio simbolo della frazione, testimone della religione e della vita sociale di un tempo.

Un pezzo di storia dell’Amiata rischia di andare perduto se non si interverrà in tempi brevi. Ad Arcidosso prende il via la raccolta fondi per il restauro integrale della Celletta benedettina di San Lorenzo, edificio simbolo dell’omonima frazione e testimonianza preziosa della storia religiosa e sociale del territorio. A lanciare l’appello è l’associazione "Noi e la Celletta di San Lorenzo Odv", che chiama a raccolta imprenditori, istituti bancari e cittadini per sostenere un progetto già pronto a partire. Non si tratta infatti di un’idea sulla carta: il restauro è immediatamente cantierabile, grazie al progetto esecutivo che ha già ottenuto il nullaosta definitivo della Soprintendenza, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto di restauro. Celletta di S.Lorenzo. Via alla raccolta fondi

