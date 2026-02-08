Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 8 febbraio 2026, il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si stabilizza a 0,329 euro per metro cubo. Un valore che resta stabile rispetto alle ultime settimane, senza grandi variazioni. La situazione del mercato continuerà a essere monitorata attentamente nelle prossime settimane.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 08 Febbraio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,329 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo di 34,89 €MWh (media del giorno) secondo il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza ribassista. Dopo aver raggiunto valori superiori a 45 €MWh (circa 0,420 €Smc) a fine gennaio, il prezzo ha iniziato una discesa costante, portandosi sotto i 35 €MWh (0,327 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ultime notizie su Prezzo Gas oggi

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 30 gennaio 2026; PUN luce e PSV gas 31 gennaio: prezzi ancora in calo; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 4 febbraio 2026; Gas, arrivano i rincari del +10%: ARERA aggiorna il prezzo della materia prima su Gennaio.

