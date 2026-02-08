Pozzo Alto | urbanizzazione al palo e il giardino è rimasto al buio

A Pozzo Alto, il giardinetto tra via Boccioni e via Sant’Elia resta al buio. I residenti e i consiglieri di minoranza Mayorga e Blandini protestano: senza illuminazione pubblica, non si può chiedere di più. La zona è da tempo senza luci e nessuno ha ancora messo mano alla questione.

A Pozzo Alto, tra via Boccioni e via Antonio Sant’Elia, c’è un giardinetto pubblico senza luce. "Non potrebbe essere altrimenti dal momento che manca l’illuminazione pubblica", protestano i consiglieri comunali di minoranza del quartiere Carlos Mayorga e Gaetano Blandini. "E’ un peccato che Pozzo Alto abbia un bel giardino vissuto dai cittadini, ma per poco, soprattutto d’inverno, poiché dopo il tramonto resta al buio – continuano –. I pali, tre, dell’illuminazione mancano, mentre ci sono i buchi che servirebbero ad impiantarli. Questi comportano dei rischi che andrebbero eliminati. Con mail e pec abbiamo chiesto l’intervento del servizio manutenzione del Comune per coprire, temporaneamente i buchi, giusto ad evitare che anche di giorno il giardinetto rappresenti una insidia per i bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

