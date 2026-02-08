Pozzecco esplode di rabbia nel derby contro il Fenerbahce | il video dell' espulsione

Durante il derby contro il Fenerbahce, coach Gianmarco Pozzecco si è fatto prendere dalla rabbia. Dopo un acceso scontro, è entrato in campo e ha protestato con veemenza, finendo per essere espulso. La scena ha fatto il giro dei social, mostrando un Pozzecco furioso davanti alla sua squadra.

?? Gianmarco Pozzecco çok sinirlendi, sahaya girdi ve oyundan ihraç edildi?????? pic.twitter.comcBcHHYE7h2 Nel derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce si è consumata una sfida caratterizzata da intensità agonistica, decisioni arbitrali al centro del dibattito e un episodio di grande rilievo che ha coinvolto lo staff tecnico. La partita, decisa da un margine minimo, ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo minuto, evidenziando una cornice agonistica molto temperata e una contestazione diffusa delle decisioni dell'arbitro. Al termine, Galatasaray ha accusato una sconfitta di misura e ha espresso forte dissenso verso la conduzione dell'incontro.

