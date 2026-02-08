Pontedera-Ternana 2-2 non basta agli umbri la doppietta di Pettinari
Nel match di Pontedera, la Ternana non va oltre un pareggio a reti inviolate contro l’ultima in classifica. Pettinari segna due volte, ma non basta per portare a casa i tre punti. La squadra umbra si presenta con molte speranze, ma alla fine si deve accontentare di un punto che non migliora la sua posizione in classifica.
Pontedera, 8 febbraio 2026 – Le fere non riescono a battere l’ultima in classifica, nonostante la grande giornata di Pettinari. Si sente l’assenza di Capuano in difesa. Ternana subito in vantaggio con una grande acrobazia di Pettinari su cross di Ndrecka e vicina al 2-0 con il palo colpito da quest’ultimo dopo una respinta di Saracco su diagonale di Garetto. Nel finale di frazione il portiere granata salva di piede su Dubickas. A inizio ripresa sono decisivi i cambi operati dal Pontedera: Yeboah va a segno su lancio di Caponi. Pettinari fa doppietta, di testa su cross di Vallocchia, ma concede il bis anche Yeboah, ugualmente di testa, su cross di Caponi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
