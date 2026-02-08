Pomarè e Mathiou salgono sul podio nel gigante di Coppa Europa a Oberjoch. La gara sulle nevi tedesche si è conclusa con due italiani tra i migliori. L’Italia conquista due posizioni sul podio, portando a casa buone notizie dopo le competizioni recenti.

Si tinge d’azzurro anche il secondo slalom gigante della Coppa Europa di sci alpino disputato sulle nevi tedesche di Oberjoch. Il successo finale arride alla svedese Sophie Nyberg, ma l’Italia può sorridere con il podio conquistato da Ambra Pomarè e Sophie Mathiou. L’ottima giornata azzurra si completa con quattro atlete nelle prime sette. Sophie Nyberg, terza al termine della prima discesa, taglia il traguardo con il tempo di 1:45.81 e precede di soli quattro centesimi Ambra Pomarè, prima a metà gara con cinquantadue centesimi di vantaggio. Completa il podio Sophie Mathiou che accusa un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pomarè e Mathiou sul podio nel gigante di Coppa Europa a Oberjoch

