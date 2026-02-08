Pomarè e Mathiou conquistano il podio nel gigante di Coppa Europa a Oberjoch

Questa mattina a Oberjoch, Pomarè e Mathiou salgono sul podio nel gigante di Coppa Europa. La seconda manche si è conclusa con una vittoria di una scandinava, confermando la buona forma delle atlete del Nord. La gara si è accesa nelle ultime curve, portando sorprese e emozioni tra gli appassionati.

La vittoria è firmata da Sophie Nyberg (Svezia) con un tempo complessivo di 1:45.81. Alle sue spalle, a soli 4 centesimi di distacco, si posiziona Ambra Pomarè, la quale in prima manche era in testa con un vantaggio di 52 centesimi. Completa il podio Sophie Mathiou, distante 0.15 dal tempo di Nyberg dopo la seconda run. La francese Doriane Escane chiude in quarta posizione, a 0.19 dal tempo di Nyberg. Quinta è Ilaria Ghisalberti, con un ritardo di 0.56, mentre Dania Allenbach dell'Olimpo elvetico è sesta a 0.91. Alice Pazzaglia perde cinque posizioni rispetto alla prima manche e termina settima con un ritardo di 1.

