La Podistica Pratese ha riempito di allegria la sua sede domenica sera. Una serata di sorrisi, strette di mano e ricordi condivisi ha coinvolto atleti, tifosi e soci del sodalizio, che si sono ritrovati per festeggiare insieme. Le foto della serata mostrano momenti di allegria e amicizia, in un clima di grande partecipazione.

Prato, 8 febbraio 2026 – Una domenica di sorrisi, strette di mano e ricordi condivisi ha fatto da cornice alla festa della Podistica Pratese, ospitata presso la sede sociale del sodalizio. Un momento sentito, vissuto come occasione per ritrovarsi, celebrare i traguardi raggiunti e soprattutto fare il punto su un anno intenso, ricco di impegno e soddisfazioni. Durante l’allegra conviviale il presidente Raffaele Moccia ha ripercorso le tappe principali della stagione appena conclusa, sottolineando con orgoglio i risultati ottenuti, a partire dal grande successo dell’ultima Eco Maratona Pratese, vera punta di diamante dell’attività societaria, senza dimenticare appuntamenti ormai entrati nel cuore del movimento locale come La Festa del Podista e Ricordando Serena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podistica Pratese in festa, le foto della serata

Approfondimenti su Podistica Pratese

La società podistica Mc Manoppello Sogeda ha vinto per il terzo anno consecutivo il campionato italiano Iuta 2025 di ultramaratona, confermando la sua eccellenza nel panorama sportivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Podistica Pratese

Podistica Medicea in festa dopo un anno ricco di soddisfazioniPoggio a Caiano (Prato), 19 dicembre 2025 – Un momento di festa, di condivisione e di orgoglio sportivo ha scandito la tradizionale cena degli auguri della Podistica Medicea di Poggio a Caiano, ... lanazione.it

Nasce la Podistica Pratonord-NarnaliUn’unione che non nasce per caso, ma dall’affinità di valori, visione e passione per la corsa intesa come strumento di aggregazione, benessere e crescita collettiva ... msn.com