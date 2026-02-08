Pistoiese bloccata dalla Pro Palazzolo | 0-0

La Pistoiese non va oltre lo 0-0 contro la Pro Palazzolo e si ferma in una partita senza reti. La squadra toscana ha perso l’occasione di avvicinarsi alle rivali in classifica, Desenzano e Lentigione, che nel frattempo si sfidavano in un match altro. La partita si gioca nel gelo di Palazzolo sull’Oglio, ma alla fine nessuno riesce a segnare.

Palazzolo sull'Oglio (Brescia), 8 febbraio 2026 – La Pistoiese pareggia a reti inviolate, 0-0, con la Pro Palazzolo perdendo l'opportunità di rosicchiare punti alle formazioni che la precedono in classifica, Desenzano e Lentigione, che si affrontavano in questa ventitreesima giornata del girone D del campionato di serie D. Dopo sette successi consecutivi, tra campionato e Coppa Italia, il tecnico Lucarelli si deve accontentare di un pari, che fa salire gli arancioni a 47 punti, tre in meno del Desenzano primo della classe. Domenica prossima 15 febbraio, la Pistoiese ospiterà il Tuttocuoio allo stadio Marcello Melani.

