Pisacane | La salvezza si conquista in campo Mina fuori per un problema cronico

Domani la Lazio affronta la Roma in una partita importante. Prima della sfida, Fabio Pisacane parla di quanto sia fondamentale vincere in campo, lasciando da parte le parole vuote. Il difensore sottolinea che la salvezza si conquista con le prestazioni e non con le promesse. Durante la conferenza stampa, si è saputo anche che Mina non sarà disponibile, perché alle prese con un problema cronico. La squadra si prepara a una gara difficile, con ancora qualche incognita sulla formazione che scenderà in campo.

In attesa della sfida contro la Roma, la conferenza stampa di Fabio Pisacane mette in luce temi chiave legati alla gestione della rosa, al dinamismo del mercato e agli aspetti sanitari dei giocatori. La trattativa sportiva si intreccia con la programmazione offensiva e difensiva, offrendo indicazioni su obiettivi immediati e sulle scelte da compiere in corso d’opera. Il tecnico ha descritto il mercato come dinamico, segnalando opportunità mirate a ringiovanire la rosa e a completarla. Tra gli esempi citati figurano Sulemana, Dossena, Albarracin e Raterink. In parallelo, ha espresso rammarico per la partenza di Luperto, sottolineando che si tratta di una perdita consistente, al pari di Prati, Luvumbo, Rog e di elementi che non hanno avuto l’impatto atteso, come Radunovic, Di Pardo, Cavuoti e Pintus. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cagliari, mister Pisacane: Out Borrelli e Mina. Dobbiamo ancora raggiungere la salvezzaStamani, al termine della rifinitura svolta al CRAI Sport Center di Assemini, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha incontrato i media per la presentazione. tuttomercatoweb.com

I pretoriani di Pisacane per centrare la salvezzaQuando una squadra di Serie A ha bisogno di salvarsi o di vincere e partecipare alle posizioni che contano, è inevitabile affidarsi a un gruppo omogeneo, fatto di giovani che vogliono emergere e di ve ... cagliarinews24.com

Il centrocampista rossoblù racconta la sua rinascita, le reti pesanti contro Juventus e Verona e il rapporto con Pisacane: “Ora crediamo nella salvezza” Leggi le sue parole: shorturl.at/iwtuX facebook

Massimo #Rastelli a RS promuove il #Cagliari di Pisacane: «Società coraggiosa, Fabio conosce l’ambiente. Gruppo granitico e grandi meriti al ds Angelozzi. Salvezza Balzo incredibile, ma in Serie A mai abbassare la guardia finché non c’è la matematica x.com