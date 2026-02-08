Pioggia senza sosta sulla Toscana Ecco quanto durerà Svolta per San Valentino | cosa accade

Da lanazione.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si prepara a un’altra giornata di pioggia incessante, con vento e neve che continuano a imperversare sulla regione. Le previsioni indicano che questa ondata di maltempo durerà ancora diversi giorni, creando disagi e complicando la vita di chi si sposta. Per San Valentino, niente romanticismo all’aperto: le condizioni meteo resteranno avverse, e le autorità invitano alla prudenza.

Firenze, 8 febbraio 2026 – Pioggia, vento e neve. Insomma il maltempo sarà ancora protagonista in Toscana di questo mese di febbraio. Torna la dama bianca: c’è la neve sull’Appennino toscano, le foto e la situazione Dalla Liguria di Levante giù fino alla Calabria, il versante tirrenico è diventato il bersaglio immobile di un flusso atlantico con precipitazioni che non conosce sosta. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questa configurazione è ormai bloccata da settimane: «Siamo di fronte a una paralisi barica. La Porta Atlantica è spalancata e invia perturbazioni in serie che scaricano la loro energia sempre sulle regioni esposte a OvestSud-Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pioggia senza sosta sulla toscana ecco quanto durer224 svolta per san valentino cosa accade

© Lanazione.it - Pioggia senza sosta sulla Toscana. Ecco quanto durerà. Svolta per San Valentino: cosa accade

Approfondimenti su San Valentino

Gaza senza pace: cosa accade nella Striscia tra pioggia e occupazione permanente

La situazione a Gaza rimane critica, con negoziati in stallo e la Fase 2 ancora lontana.

Scuole chiuse per allerta meteo: ecco quanto durerà l'ondata di maltempo sulla Campania

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Valentino

Argomenti discussi: Meteo, piogge senza sosta e neve sui rilievi; L’Atlantico non dà tregua: quanta pioggia cadrà e le previsioni per Milano-Cortina; Meteo Umbria: piogge senza sosta nel fine settimana. Terreni a rischio saturazione e allerta fino a metà mese; Italia nel 'loop' del maltempo, piogge senza fine: possibile svolta choc dopo San Valentino.

pioggia senza sosta sullaPioggia, vento e neve ancora protagonisti, treno di perturbazioni sull'Italia: il meteoUna serie di perturbazioni sta colpendo l'Italia da giorni senza sosta, portando piogge abbondanti in pianura e nevicate generose sulle Alpi. Un ottimo tempismo per Milano Cortina 2026. E le ... adnkronos.com

Meteo – Correnti atlantiche senza sosta, atteso nuovo carico di piogge anche la prossima settimanaCircolazione mediamente occidentale manterrà le temperature nel complesso miti, specie al centro-sud, con valori attesi al di sopra delle medie del periodo, specie da metà settimana. Un possibile calo ... centrometeoitaliano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.