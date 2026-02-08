Pio Esposito da sogno festeggia anche Gattuso | è favoloso

Francesco Pio Esposito continua a sorprendere con un’altra prestazione da sogno. Anche Gattuso si è complimentato, riconoscendo il talento del giovane. La sua forma fisica e le sue giocate entusiasmano tifosi e addetti ai lavori, che ora lo aspettano alla prossima partita con grande fiducia.

