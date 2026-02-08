Pinsoglio in scadenza rinnoverà con la Juventus? Ecco da cosa dipende

Pinsoglio è in scadenza di contratto, e ancora non si sa se continuerà con la Juventus. La società deciderà in base alle sue richieste e alle esigenze della squadra. Il portiere, che ha già vestito la maglia bianconera in alcune partite, aspetta una risposta ufficiale. La decisione finale dipende anche da eventuali alternative sul mercato e dalla volontà del giocatore di restare.

il futuro del terzo portiere bianconero. Non è una questione di cifre. Il futuro di  Carlo Pinsoglio  alla Juventus rappresenta un capitolo a sé stante all’interno delle dinamiche contrattuali della Continassa. Con la scadenza fissata al  30 giugno 2026, la situazione del terzo portiere bianconero non viene vissuta con l’urgenza o la tensione che caratterizza altri dossier più spinosi, come quelli relativi ai titolari. Lo scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata In questo caso, la trattativa per il prolungamento non è una mera questione di cifre o di minutaggio sul campo, ma è strettamente legata alle scelte di vita dell’uomo spogliatoio per eccellenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

