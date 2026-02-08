Un ragazzo di 20 anni ha aggredito e strangolato una ragazza che aveva rifiutato le sue avances. L'ex pugile è stato subito arrestato dopo aver colpito Zoe Trinchero e averla gettata in un canale. Inizialmente ha cercato di incolpare un tunisino, ma poi è crollato in caserma, confessando l’aggressione.

Ventenne colpisce e getta in un canale Zoe Trinchero, 17 anni. Incolpa un tunisino che rischia il linciaggio, poi crolla in caserma. Il primo pensiero va alla sua giovane vita spezzata: si chiamava Zoe Trinchero, aveva 17 anni, è stata picchiata, strangolata e buttata in un torrente di Nizza Monferrato, da Alex Giuseppe Manna, 20 anni, reo confesso, che forse voleva allacciare con lei una relazione e che probabilmente è stato respinto. Il secondo va al tentativo di linciaggio subito da un altro ventenne, un tunisino residente a Nizza, additato, in un primo momento, dall’omicida come colpevole, ben noto in paese perché - da tempo e indisturbato - «va in giro a fare casini». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Picchia e strangola ragazza che lo rifiuta. Arrestato ex pugile

Approfondimenti su Zoe Trinchero

