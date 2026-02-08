Piazza Pascoli avanza: il progetto di fattibilità è stato approvato e i lavori partiranno entro l’estate. Dopo la presentazione delle ipotesi a novembre, ora si passa alla fase concreta. I lavori di riqualificazione si muovono rapidamente, promettono di cambiare volto alla zona nel giro di pochi mesi.

Nel mese di novembre ci fu la presentazione delle ipotesi di progetto per la riqualificazione di Piazza Pascoli. Operazione contestata dai Custodi degli Alberi del Suolo e non solo a Barga perché realizzata senza ascoltare le istanze ed i desideri dei cittadini, ma sulla quale l’Amministrazione Comunale, così come peraltro annunciato proprio a novembre, intende perseguire il suo obiettivo: ovvero, riqualificare la piazza, che dopo il necessario taglio per la loro pericolosità dei due cedri nel febbraio di un anno fa, è divenuta una landa desolata, e fare in modo che il verde si possa associare anche all’ospitalità di mercati settimanali ed eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Pascoli, avanti tutta. Via libera al progetto di fattibilità. Campani: "Lavori entro l’estate"

