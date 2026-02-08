Piacentino ma chi ti ha dato la patente?

Un uomo si rivolge ai presenti in una fila di auto, facendo notare come molti non dovrebbero averla. Con tono diretto, dice che qualcuno cerca di passare davanti, anche se ci sono già molte auto in attesa. La sua voce si fa sentire tra le auto ferme, evidenziando un problema di rispetto delle regole tra chi ha la patente.

«Vede quello là? Siamo tutti in coda, ma lui vuole passare. Almeno il 30 per cento di chi ha la patente non dovrebbe averla». Parola di autista di autobus, spettatore con un punto di vista privilegiato sullo spettacolo del gran circo del traffico quotidiano che si può osservare sulle strade.

