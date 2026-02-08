Petra Vlhova torna in gara dopo due anni | la campionessa in carica di slalom punta alle Olimpiadi
Dopo due anni di assenza, Petra Vlhova torna a gareggiare. La campionessa in carica di slalom punta dritto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua partecipazione fa salire l’attenzione su questa disciplina e sui prossimi grandi appuntamenti.
La partecipazione di una delle atlete più influenti dello slalom alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 rappresenta un momento di grande attesa e significato. Dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un serio infortunio, il ritorno in gara di questa campionessa si prospetta come un evento di grande rilievo nel panorama dello sci internazionale, portando con sé la speranza di un record e di un’ulteriore conferma della propria leadership. Una delle protagoniste più attese di questa edizione olimpica sarà una atleta slovacca che, a quasi due anni da un grave infortunio al ginocchio destro, promette di tornare in azione con determinazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
