Dopo due anni di stop, Petra Vlhova torna in pista. La campionessa slovacca parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato un infortunio al ginocchio destro. È pronta a sfidare di nuovo le sue avversarie nell’evento più atteso dell’anno.

Petra Vlhova sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a due anni di distanza dall’infortunio al ginocchio destro, la fuoriclasse slovacca tornerà finalmente in gara e proverà a dire la sua nell’evento più importante della stagione agonistica. Si tratta di una sorpresa, visto che fino a poche settimane fa non era previsto che la 30enne prendesse parte alla rassegna a cinque cerchi, considerando il complesso percorso di riabilitazione che ha dovuto sostenere. La Campionessa Olimpico di Pechino 2022 nello slalom si ruppe il ginocchio destro il 20 gennaio 2024 in occasione del gigante casalingo di Jasna in Coppa del Mondo e da quel momento non si è più rivista in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Petra Vlhova torna in gara dopo due anni! Appuntamento alle Olimpiadi: è la campionessa in carica di slalom

