Un ragazzo di 17 anni ha morso un coetaneo a Pescara e gli ha staccato un pezzo di orecchio. La vittima è rimasta ferita e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il padre del 17enne ha commentato la vicenda in tv, dicendo che suo figlio ha avuto fortuna e che, anche in caso di litigi, bisogna saper fermarsi prima di arrivare alle mani.

Gli ha staccato un pezzo di orecchio con un morso perché aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare. Accade a Pescara. Vittima e aggressore hanno entrambi 17 anni e frequentano la stessa scuola. Adesso il giovane dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ricostruire il suo orecchio. Il padre: "È stato fortunato, ci fosse stato un coltello di mezzo.", Alla base dell'imboscata c'è la gelosia. L'aggressore si era fidanzato con una ragazza, amica della vittima. Questa la sua "colpa". E infatti è bastata una chiamata al cellulare per far scattare l'ira dell'altro. "È una mia amica, che problema c'è?", "vengo là e ti uccido", la risposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pescara, stacca l'orecchio al coetaneo a morsi: aveva chiamato la sua fidanzata | Il padre a Tgcom24: "È stato fortunato, ci fosse stato un coltello di mezzo..."

Un ragazzino di 17 anni ha aggredito un coetaneo a morsi staccandogli un orecchio.

