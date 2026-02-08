Pescara stacca l' orecchio al coetaneo a morsi | aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare

Un ragazzino di 17 anni ha aggredito un coetaneo a morsi staccandogli un orecchio. La vittima, che ha subito ferite gravi, rischia 40 giorni di prognosi e dovrà essere operata. La vicenda è nata dopo una telefonata della vittima alla fidanzata, che ha scatenato la furia dell’aggressore. Il padre del 17enne dice che è stato fortunato, perché se ci fosse stato un coltello di mezzo, le cose sarebbero potute andare molto peggio.

Gli ha staccato un pezzo di orecchio con un morso perché aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare. Accade a Pescara. Vittima e aggressore hanno entrambi 17 anni e frequentano la stessa scuola. Adesso il giovane dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ricostruire il suo orecchio. Il padre: "È stato fortunato, ci fosse stato un coltello di mezzo.", Secondo quanto ricostruito da Il Centro alla base dell'imboscata ci sarebbe la gelosia. L'aggressore si era fidanzato con una ragazza, amica della vittima. Questa la sua "colpa". E infatti è bastata una chiamata per far scattare l'ira dell'altro.

