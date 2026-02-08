Il Comune di Pero si oppone alla decisione di escluderlo come città ospitante dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’amministrazione comunale annuncia che valuterà eventuali richieste di risarcimento danni, accusando la Fondazione Milano Cortina 2026 di aver arrecato un danno all’immagine dell’ente. La polemica si accende mentre le istituzioni si preparano a confrontarsi sulla vicenda.

Escluso come City Host, ovvero territorio ospitante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Comune di Pero alza la voce contro Fondazione Milano Cortina 2026 e si riserva di "valutare il danno d’immagine arrecato all’Ente". A tre giorni dalla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi il sindaco, Antonio Abbate, ha inviato una lettera ad Andrea Varnier, amministratore delegato del Comitato organizzatore, per ricordare "qualora fosse sfuggito agli organizzatori, che all’interno dei padiglioni della Fiera di Milano, che si trova sui comuni di Rho e Pero (oltre 10.000 metri quadrati), nell’Ice Hockey Arena, si svolgeranno diverse gare di hockey su ghiaccio e pattinaggio di velocità", ed esprimere il disappunto dell’amministrazione comunale di Pero e dei cittadini per quella che definisce, "una inspiegabile esclusione del Comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pero esclusa dalle città ospitanti: "Potremmo chiedere i danni"

