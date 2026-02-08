Perché qualcuno dice che Jeffrey Epstein è ancora vivo

Il corpo di Jeffrey Epstein è stato trovato morto nella sua cella a New York il 10 agosto 2019. La sua morte ha scatenato molte domande e teorie alternative, con alcuni che sostengono che potrebbe essere ancora vivo. Le autorità hanno confermato il decesso, ma ancora oggi circolano dubbi e supposizioni su cosa sia realmente successo in quella notte.

Il corpo di Jeffrey Epstein è stato trovato in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto del 2019. Ora una teoria che sta girando molto sui social sta provando a raccontare una realtà completamente diversa. C'è già la smentita.

