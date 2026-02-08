L’Onu ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla tregua olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Ma in realtà, mantenere la pace tra le nazioni durante le tensioni attuali sembra un’utopia. La proposta di una tregua, infatti, si scontra con i conflitti ancora aperti e le difficoltà sul campo. La pace promessa nel nome dello sport rischia di restare solo un buon proposito.

Il 19 novembre 2025 l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato per consenso la risoluzione sulla Tregua olimpica in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. In quell’occasione Antonio Tajani ha dichiarato: “Oggi restituiamo speranza al multilateralismo grazie allo sport, che ha fatto convergere le posizioni di tutti i Paesi attorno a un tema centrale, quello della fine delle ostilità, e a una prospettiva, quella della pace, che ispira costantemente la nostra azione diplomatica”. Accanto a quella del ministro degli Esteri non sono mancate altre entusiastiche affermazioni fatte da esponenti della politica e della diplomazia sportiva italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la tregua olimpica moderna è un’utopia. L’analisi di Sbetti

