Perché gli atleti sul podio mordono la medaglia

Gli atleti sul podio mordono le medaglie per scherzo, ma in realtà c’è un motivo più pratico. Le medaglie di Tokyo 2020, infatti, non sono fatte per essere mangiate: sono realizzate con materiale riciclato da dispositivi elettronici donati dal pubblico giapponese. La conferma ufficiale arriva direttamente dagli organizzatori, che precisano che si tratta solo di un gesto simbolico e non di un tentativo di assaggiarle.

«Vogliamo solo confermare ufficialmente che le medaglie di Tokyo 2020 non sono commestibili! Le nostre medaglie sono realizzate con materiale riciclato proveniente da dispositivi elettronici donati dal pubblico giapponese. Quindi, non dovete morderle. ma sappiamo che lo farete lo stesso». Dietro questo post su X dell'account ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo c'era una delle storie più popolari di ogni edizione dei Giochi: il morso alla medaglia. Ormai è diventato un grande classico, tanto che non c'è atleta con una medaglia al collo che non compia quel gesto a favore di fotografi e telecamere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

