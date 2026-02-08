Perché gli atleti di biathlon devono stare attenti all’Ice di Trump | fucili e migranti nello sport più elettrizzante dei Giochi

Gli atleti di biathlon devono fare attenzione all’Ice di Trump. La gara in Alto Adige si prepara ad accogliere ancora una volta i tifosi e gli atleti, ma ci sono rischi in più. Le porte della pista sono aperte ai tifosi tedeschi e scandinavi, pronti a sostenere le loro nazionali. E mentre gli spalti si riempiono, si parla anche di agenti e sicurezza, perché l’ambiente si fa sempre più teso. La competizione, tra personaggi e tensioni, si svolge tra le montagne di Anterselva, ma il clima potrebbe riservare

Tenete gli agenti dell ‘Ice lontani da Anterselva. Porte spalancate ai teutonici dall’elmo a punta che invaderanno come di consueto gli spalti della bella località altoatesina; porte aperte persino ai vichinghi delle lande scandinave, con le pelli di renna – o di pecora – a ghermire le norrene spalle (a proposito, pare che i reali svedesi dormano in un cinque stelle della Val di Fiemme, e chissà che non facciano una capatina alla Antholz Arena). Va bene tutto, ci teniamo anche i non-sempre-amati (così vuole la vulgata) cugini d’oltralpe ma, per favore, tenete lontani gli agenti dell’Ice. Già, perché basterebbe un attimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante i Giochi Olimpici, il curling cattura spesso l'attenzione per il modo in cui gli atleti spazzolano il ghiaccio.

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso cautela riguardo alle ambizioni di scudetto dei rossoneri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

