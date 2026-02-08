Perché gli atleti di biathlon devono stare attenti all’Ice di Trump | fucili e migranti nello sport più elettrizzante dei Giochi
Gli atleti di biathlon devono fare attenzione all’Ice di Trump. La gara in Alto Adige si prepara ad accogliere ancora una volta i tifosi e gli atleti, ma ci sono rischi in più. Le porte della pista sono aperte ai tifosi tedeschi e scandinavi, pronti a sostenere le loro nazionali. E mentre gli spalti si riempiono, si parla anche di agenti e sicurezza, perché l’ambiente si fa sempre più teso. La competizione, tra personaggi e tensioni, si svolge tra le montagne di Anterselva, ma il clima potrebbe riservare
Tenete gli agenti dell ‘Ice lontani da Anterselva. Porte spalancate ai teutonici dall’elmo a punta che invaderanno come di consueto gli spalti della bella località altoatesina; porte aperte persino ai vichinghi delle lande scandinave, con le pelli di renna – o di pecora – a ghermire le norrene spalle (a proposito, pare che i reali svedesi dormano in un cinque stelle della Val di Fiemme, e chissà che non facciano una capatina alla Antholz Arena). Va bene tutto, ci teniamo anche i non-sempre-amati (così vuole la vulgata) cugini d’oltralpe ma, per favore, tenete lontani gli agenti dell’Ice. Già, perché basterebbe un attimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Perché nel curling gli atleti spazzolano il ghiaccio: le regole di una delle discipline più popolari e corrette dei Giochi
Durante i Giochi Olimpici, il curling cattura spesso l'attenzione per il modo in cui gli atleti spazzolano il ghiaccio.
Milan, Capello ne è sicuro: "Scudetto? No, i rossoneri devono stare attenti per il quarto posto"
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso cautela riguardo alle ambizioni di scudetto dei rossoneri.
