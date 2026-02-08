Un uomo ha preso a calci e pugni un altro in pieno giorno, davanti a tutti, per rubargli il telefono. La scena si è svolta in via Milano, a Brescia, e ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. La Polizia è intervenuta subito dopo, cercando di fermare l’aggressore e ricostruire l’accaduto. L’uomo che ha subito l’aggressione è rimasto ferito, ma fortunatamente non in modo grave.

Un’aggressione violenta, a scopo di rapina, ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato in via Milano, a Brescia. A finire in manette è stato un cittadino marocchino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Polizia Brescia

Un giovane è stato identificato e denunciato per aver aggredito un uomo di 61 anni a Tolmezzo, tentando di rubargli 400 euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Polizia Brescia

Argomenti discussi: Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano; ? Per rubargli il telefono, prende a calci e pugni un uomo in mezzo alla strada - BresciaToday; Picchia passante con pugni e calci per rapinarlo del cellulare: 4 anni di carcere al clochard a Napoli; Firenze, strappa il telefono a una studentessa. Arrestato dopo la fuga.

Per rubargli il telefono, prende a calci e pugni un uomo in mezzo alla stradaIntervento della Polizia di Stato: il ladro, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, ha colpito la vittima e le ha rubato il cellulare. Scatta l’arresto e l’ordine di espulsione ... bresciatoday.it

Pavia, 14enne aggredito per rubargli telefono e spiccioliL’episodio è avvenuto lunedì mattina in piazza della Vittoria, i genitori hanno sporto denuncia ... laprovinciapavese.gelocal.it

Nel corso dell'aggressione il giovanissimo ha riportato anche ferite e traumi al volto: https://primadituttomantova.it/cronaca/ragazzino-di-15-anni-picchiato-dai-coetanei-per-rubargli-lastuccio-scattano-sei-denunce/ facebook