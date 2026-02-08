Da marzo 2026, milioni di pensionati italiani riceveranno un aumento nelle loro pensioni. La novità arriva con la nuova legge di bilancio, che garantisce un incremento degli assegni pensionistici. Le date di pagamento saranno aggiornate per riflettere questa novità, e i pensionati potranno aspettarsi un importo più alto nel loro prossimo accredito.

Da marzo 2026, milioni di pensionati italiani vedranno un incremento nel proprio assegno pensionistico grazie all’applicazione delle novità introdotte dall’ultima legge di bilancio. Con una nota ufficiale, l’Inps ha infatti confermato il via libera al taglio dell’aliquota Irpef e al potenziamento delle maggiorazioni sociali, misura attesa che punta a dare respiro ai redditi medi e alle fasce più deboli della popolazione. Il calendario degli assegni aggiornati, comprensivo dei conguagli per i mesi di gennaio e febbraio, prevede l’inizio dei pagamenti il 2 marzo. Gli aumenti però non spettano a tutti: coinvolgono i titolari di pensioni dirette e chi percepisce prestazioni di accompagnamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni di marzo, aumento in arrivo: nuovi importi e date di pagamento

Approfondimenti su Pensioni Marzo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

PENSIONI MARZO 2026 DOPPIO AUMENTO + ARRETRATI QUASI CERTI! ECCO CHI PRENDE DI PIÙ

Ultime notizie su Pensioni Marzo

Argomenti discussi: Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026); Pensioni sotto i 1.000 euro: aumenti e arretrati Inps da marzo; Pensioni, taglio Irpef e assegni sociali più alti da marzo. Ecco quando si recuperano gli arretrati; Pensioni, taglio Irpef da marzo: i nuovi importi. Arrivano anche gli arretrati: le tabelle degli aumenti.

Pensioni, da marzo meno Irpef, assegni sociali più alti e arretrati: cosa cambiaLa Manovra 2026 ha ridotto la seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per la fascia di reddito compresa tra 28 mila e 50 mila euro ... msn.com

Aumento pensione a marzo 2026 con gli arretrati: ecco a chi arriva e quandoPensionati fragili: Inps conferma aumento di 20€ mensili dal 2026, automatico e visibile su MyInps con arretrati inclusi. trend-online.com

INPS accelera sulle pensioni: perché il pagamento di marzo non sarà come gli altri facebook

Inps, da marzo riduzione Irpef e aumento maggiorazioni per le pensioni. Cala la seconda aliquota dal 35% al 33% #ANSA x.com