Pensano sia ladro di camion e lo fermano sul mezzo un quintale di cocaina per 3 milioni di euro | il video

Gli agenti di Massa Carrara hanno arrestato un camionista che si pensava fosse un ladro di camion. Durante un controllo, hanno trovato sul veicolo un quintale di cocaina nascosta tra le merci. Sono stati subito svelati 100 panetti di droga di alta qualità, pronti a essere venduti sul mercato nero per circa 3 milioni di euro. L’uomo è stato portato in commissariato, mentre proseguono le indagini per capire se ci siano altri complici.

È accaduto a Massa Carrara dove gli agenti nelle scorse ore hanno arrestato il camionista in sosta scoprendo che trasportava ben 100 panetti di cocaina ad elevata percentuale di purezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Massa Carrara Trovati 160 chili di cocaina a Bergamo dal valore di 20 milioni di euro nascosti in un camion: 2 arresti La guardia di finanza di Brescia ha sequestrato 160 chili di cocaina nascosti in un camion a Bergamo, valutati circa 20 milioni di euro. Catania, il video del sequestro di un quintale e mezzo di fuochi d’artificio: 47enne nei guai La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Massa Carrara Argomenti discussi: ?Scambia la moglie per un ladro e la accoltella: la donna si era alzata dal letto per andare in bagno e l'uomo impaurito l'ha colpita; Apple Tv ha presentato un nuovo listino di serie tv 2026 all star: eccole tutte. Buongiorno! Qui un "ladro", un "gentiluomo", un simpatico #KimRossiStuart che parla a raffica, poi si perde...insomma: ma chi dice che non gli piacciono le interviste! GUARDATEVI #everybodylovesdiamonds su #PrimeVideo e scoprirete un Kim eccezionale facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.