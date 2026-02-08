Carlo Pellegatti, noto tifoso e giornalista sportivo, si è espresso sulla questione delle visite mediche al Milan. Ha detto di non capire perché il club sia considerato così severo nei controlli clinici. Pellegatti ha sottolineato che, a suo avviso, le procedure sono standard e non ci sono motivi per considerarle troppo rigide rispetto ad altri club. La discussione sui controlli medici continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE: Milan, da Ibrahimovic al mercato: arriva McKennie? Kostic, la verità. Il ritorno di Gimenez Il club rossonero è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, con possibile impatto sulle operazioni. Ecco allora io non ci ho capito niente, il mondo si sta capovolgendo, se questo fosse vero. Invece di venire al Milan perchè c'è un grande scrupolo sulle visite mediche cosi i loro protetti, i giocatori di questi fantomatici agenti, dovrebbero essere ancor più curati e ci sarebbe una maggiore prevenzione, invece secondo questa indiscrezione, ipotesi, non vengono perchè il Milan te li visita troppo bene" 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pellegatti: "Il Milan è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, non capisco…"





